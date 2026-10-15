Salud realiza durante octubre una campaña de recolección y reciclaje

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

El Ministerio de Salud realiza durante todo el mes de octubre una campaña de recolección y reciclaje de aparatos electrónicos que ya no se utilicen en los hogares costarricenses.

Entre los dispositivos que no deben desecharse junto a la basura ordinaria se encuentran cables, audífonos, cargadores, celulares y computadoras, según detalló la institución.

Los interesados en llevar sus aparatos electrónicos pueden consultar el mapa de recolección disponible en la página web del Ministerio de Salud.