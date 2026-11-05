Salud masculina: las señales de alerta de una infección urinaria

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

La salud masculina exige prestar atención a las señales de alerta de una infección urinaria, que en los hombres se consideran complejas y requieren investigación médica exhaustiva.

El doctor Simón Benjamín Curling, urólogo, explica por qué la anatomía masculina ofrece protección natural y por qué una infección es señal de alerta de un problema en el sistema urinario, como la retención de orina por crecimiento de la próstata.

Asimismo, el especialista detalla los síntomas que no deben ignorarse, los estudios obligatorios, los riesgos de tomar antibióticos sin orientación médica y si el jugo de arándano funciona en los hombres.