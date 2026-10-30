Salud masculina: claves para distinguir el dolor testicular del prostático

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

El dolor testicular y el prostático corresponden a dos órganos distintos, ubicados en zonas diferentes y con síntomas muy particulares, aunque un paciente podría confundir el origen de una molestia, según explicó el doctor Andrés Arley Vargas, urólogo.

El especialista detalló que los nervios que van hacia la próstata, la vejiga y los testículos provienen de los mismos niveles de la médula espinal, y que tanto un testículo agrandado como una próstata inflamada pueden generar sensación de pesadez en la parte baja del abdomen o el suelo pélvico.

Además, Vargas abordó señales como dificultad para orinar, flujo débil, dolor al eyacular, presencia de sangre en el semen y bultos palpables en el escroto, así como la diferencia entre varicocele e hidrocele.