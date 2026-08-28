Si usted tiene un viaje planeado ponga atención a esta información. A partir del 31 de agosto de 2026, los costarricenses y residentes en Costa Rica que viajen a países o zonas consideradas de riesgo por fiebre amarilla deberán cumplir nuevos requisitos sanitarios.

Los viajeros deberán tener la vacuna contra la fiebre amarilla aplicada al menos 10 días antes del viaje y presentar el Certificado Internacional de Vacunación.

La actualización incorpora a Bolivia, Ecuador, Paraguay, Trinidad y Tobago, Venezuela, Surinam, Guyana y Guayana Francesa entre los destinos sujetos a este requisito.

Además, se mantiene la exigencia para quienes viajen a Colombia, Brasil, Perú y países de África.

¿Cómo obtener el certificado?

El Certificado Internacional de Vacunación puede obtenerse de forma digital mediante la Oficina Virtual del Ministerio de Salud o la aplicación EDUS.

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Las autoridades recomiendan a los viajeros revisar con anticipación los requisitos sanitarios del país que visitarán, verificar su estado de vacunación y completar los trámites necesarios antes del viaje.

La medida busca que las personas cumplan con los requisitos sanitarios establecidos para el ingreso a los destinos considerados de riesgo. Salud hace obligatoria la vacuna contra fiebre amarilla para viajar a 8 nuevos países