Salud digestiva: señales de alerta que puede provocar una obstrucción intestinal

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

El doctor Luis Pochet explica que las señales de una obstrucción intestinal dependen de la combinación de síntomas, su intensidad y su evolución.

El especialista advierte que el dolor abdominal, los vómitos, la distensión abdominal y la dificultad para expulsar gases o evacuar pueden indicar una obstrucción intestinal y requieren atención en emergencias.

Pochet también alerta sobre el riesgo de confundir estos síntomas con una indigestión y recurrir a laxantes, analgésicos o remedios caseros sin conocer la causa.

Además, explica cómo los médicos confirman el diagnóstico mediante la exploración física, los análisis y las pruebas de imagen.