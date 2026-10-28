Salud digestiva: señales de alerta que puede provocar una obstrucción intestinal

El doctor Luis Pochet explica qué combinación de síntomas debe hacer sospechar una obstrucción intestinal.

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El doctor Luis Pochet explica que las señales de una obstrucción intestinal dependen de la combinación de síntomas, su intensidad y su evolución.

El especialista advierte que el dolor abdominal, los vómitos, la distensión abdominal y la dificultad para expulsar gases o evacuar pueden indicar una obstrucción intestinal y requieren atención en emergencias.

Pochet también alerta sobre el riesgo de confundir estos síntomas con una indigestión y recurrir a laxantes, analgésicos o remedios caseros sin conocer la causa.

Además, explica cómo los médicos confirman el diagnóstico mediante la exploración física, los análisis y las pruebas de imagen.