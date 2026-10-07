¡Salud del corazón! INS refuerza la atención de enfermedades cardíacas 

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

En el marco del Día Mundial del Corazón, el Instituto Nacional de Seguros destina más de 340 millones para atender enfermedades cardíacas, ya que continúan representando una de las principales causas de utilización de pólizas, reforzando así la atención de estas condiciones.

Marlene Granados Gamboa, jefa de la Dirección de Seguros Personales del INS, explica qué es un seguro de gastos médicos del INS y qué beneficios adicionales tienen los asegurados con una póliza de gastos médicos.

Además, la especialista detalla cómo puede acceder una persona a la medicina virtual, para qué casos se recomienda la atención médica primaria y qué debe hacer el asegurado para utilizarla.