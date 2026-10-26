Salud cerebral: mitos y realidades sobre el envejecimiento

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

La salud cerebral y los mitos sobre el envejecimiento se abordan con herramientas que ayudan a mantener la mente clara, según explica el doctor Miguel López, especialista en medicina de precisión.

El médico cirujano detalla cómo la medicina natural y de precisión contribuye a combatir los desgastes cerebrales, y menciona el omega-3 y el resveratrol para reducir la inflamación, así como el glutatión y el magnesio para fortalecer el funcionamiento neuronal.

López también explica cómo el zinc y la terapia hormonal estabilizan el metabolismo y protegen el cerebro, y cómo los adaptógenos y el ácido alfa-lipoico regulan el cortisol producido por el exceso de estrés.