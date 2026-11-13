Salonera del bar donde asesinaron a los primos Barboza relató lo que le contaron

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

Una salonera del bar Dudes, donde asesinaron a los primos Barboza en Heredia, relató ante el Tribunal Penal lo que los sospechosos le contaron sobre el doble homicidio.

La testigo declaró que un imputado y otro testigo le narraron lo ocurrido dentro del local el 6 de febrero de 2025.



Según su testimonio, Franco golpeó a uno de los primos, conocido como Bambam, y lo apuñaló tras pedir los cuchillos.

“Palacios fue el que le pasó un cuchillo. Con eso fue que él empezó a apuñalarlo”, declaró la mujer sobre lo que le contaron.



La testigo añadió que Bravo se acercó a la otra víctima y la apuñaló por la espalda mientras estaba amarrada.

Luego, según su relato, Gianfranco le indicó que así no se hacía y le enseñó cómo apuñalarlo en el cuello.



La defensa gestionó la declaración de la mujer, quien trabajaba en el bar, para corroborar la veracidad de lo que dirán la próxima semana los testigos estrella de la fiscalía.

Dos personas que se encontraban dentro del local detallarán a los jueces su versión.