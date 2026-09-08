La actriz mexicana, Salma Hayek, encendió las redes sociales con unas picantes fotografías que no pasaron desapercibidas entre sus millones de seguidores.
Presumió su figura como Dios la trajo al mundo y celebrando su cumpleaños número 60, desatando una ola de reacciones y comentarios en redes sociales.
Publicación de la artista
Las imágenes se volvieron virales en cuestión de horas y acumularon más de 800 mil me gusta en su Instagram.
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