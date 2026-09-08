La actriz mexicana, Salma Hayek, encendió las redes sociales con unas picantes fotografías que no pasaron desapercibidas entre sus millones de seguidores.

Fotos de Salma Hayek

Presumió su figura como Dios la trajo al mundo y celebrando su cumpleaños número 60, desatando una ola de reacciones y comentarios en redes sociales.

Publicación de la artista

Las imágenes se volvieron virales en cuestión de horas y acumularon más de 800 mil me gusta en su Instagram.

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