Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

La Sala Constitucional IV detuvo el segundo debate del presupuesto extraordinario por el recorte al FEES de las universidades públicas.

La medida cautelar impide a los diputados discutir y aprobar el plan en segundo debate antes del próximo jueves 26 de noviembre.



La decisión fue tomada tras una gestión presentada por 13 diputados que cuestionan el recorte de 8.048 millones de colones a los recursos del FEES.

La medida cautelar fue dictada por la Sala Cuarta este martes.



Nogui Acosta. jefe de Fracción Pueblo Soberano de la Asamblea Legislativa explicó el alcance de la decisión de la Sala Constitucional.

“A diferencia del voto del presupuesto ordinario, que hay un por tanto y estamos a la espera del voto completo, en este es única y exclusivamente una medida cautelar”, declaró el legislador.



Además, agregó que la medida cautelar no detiene el proceso de discusión del presupuesto extraordinario.

“No podemos evitar ni detener el proceso de la discusión del presupuesto extraordinario y tendremos que votarlo hoy y votarlo el jueves”, afirmó.

Asimismo, Ángela Aguilar, diputado de Liberación Nacional indicó que se ha solicitado que se le pueda aplicar a la resolución integral de la Sala IV para que se puedan hacer las modificaciones correspondientes de no afectación al Poder Judicial y a las universidades públicas.



Por otro lado, la Asamblea Legislativa decidió discutir en segundo debate el proyecto del presupuesto ordinario este domingo a las 3 de la tarde.