Fecha de publicación: 20 de November de 2026

Fecha de modificación: 20 de November de 2026

Los magistrados de la Sala Constitucional encontraron vicios de procedimiento en los recortes de más de 8 mil millones de colones a las universidades públicas.

La decisión, adoptada por unanimidad este miércoles, también elimina las normas que condicionaban cerca de 30 mil millones de colones al Poder Judicial.

Ambos ajustes formaban parte del presupuesto del próximo año.



La Sala IV resolvió dos consultas previas de constitucionalidad presentadas por diputados antes de aprobar la ley.

Una de ellas cuestionaba el rebajo de 8.048 millones correspondientes al FEES.

La otra impugnaba las condiciones impuestas a la ejecución de 30 mil millones del Poder Judicial, que exigían estados financieros auditados y certificaciones de la Contraloría.



Los magistrados no analizaron el fondo de los proyectos, sino la forma en que se elaboraron las normas.

Ingrid Hees, la magistrada del caso del FEES explicó que la Asamblea Legislativa suprimió la cuota acordada entre el Poder Ejecutivo y los rectores.

“La Constitución claramente dice que la Asamblea lo único que puede hacer con los dineros del FEES es ser un árbitro”, declaró.



Por otro lado, Anamari Garro, magistrada de la Sala Constitucional sostuvo que, en el caso del Poder Judicial, la Sala identificó tres vicios: falta de consulta en la fase prelegislativa, falta de consulta en la fase legislativa e introducción de normas atípicas.

El director interino del OIJ, Michael Soto, recibió la decisión con complacencia.

“Vamos a poder seguir trabajando, vamos a poder seguir permitiendo el acceso a la justicia a los ciudadanos”, afirmó.



Las normas deberán eliminarse del presupuesto antes del 29 de noviembre, plazo máximo para su aprobación.

Ángela Aguilar, diputada que presentó la acción de revisión por parte de las universidades afirmó que la Sala IV dio la razón y que los 8.048 millones del FEES no procede su rebajo.

Asimismo, Claudia Dobles, diputada del CAC aseguró que estarán atentos a que el poder ejecutivo respete la resolución de la sala y garantizar un 2027 con un buen presupuesto para seguridad y educación.

El jefe de fracción oficialista, Nogui Acosta, indicó que esperarán la redacción del voto completo para tomar una decisión.