Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

La Sala Constitucional encontró vicios en el segundo presupuesto extraordinario del 2026, tras analizar dos consultas presentadas por los diputados y el Poder Judicial.

Los magistrados detectaron problemas tanto de procedimiento como de fondo en la iniciativa que se tramita en la Asamblea Legislativa y que recibió su primer debate el martes.

Una de las consultas advierte que el proyecto rebaja cerca de 1.497 millones de colones al presupuesto del Poder Judicial sin consultar previamente a la Corte Suprema, mientras que la segunda fue presentada por 13 diputados y cuestiona el recorte de 8.048 millones de colones al FEES, recursos que se trasladarían al programa de equidad.

El magistrado Fernando Cruz señaló que las normas constitucionales que protegen los fondos del FEES establecen un procedimiento limitado, por lo que, una vez aprobado el convenio correspondiente, esos recursos no pueden modificarse.

Por su parte, el magistrado Jorge Araya calificó de considerable y brutal la rebaja presupuestaria a las distintas instancias de la familia judicial, entre ellas el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público, la judicatura y la defensa.

Araya afirmó que el recorte representa un golpe más a la independencia judicial y al funcionamiento del Poder Judicial.