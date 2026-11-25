Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

La Sala Constitucional encontró vicios en el segundo presupuesto extraordinario de 2026, tras analizar dos consultas presentadas por diputados y por el Poder Judicial.

Los magistrados detectaron problemas de procedimiento y de fondo en la iniciativa que se tramita en la Asamblea Legislativa.

Una de las consultas advierte que el proyecto rebaja cerca de 1.497 millones de colones al presupuesto del Poder Judicial sin consultar previamente a la Corte Suprema.

La segunda fue presentada por 13 diputados y cuestiona el recorte de 8.048 millones de colones al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FEES).

Sobre las normas constitucionales que tutelan esos fondos, Fernando Cruz, magistrado de la Sala Constitucional, sostuvo lo siguiente:

“Una vez que se da el acuerdo y se aprueba ese convenio con la intervención eventualmente de la Asamblea, esos fondos no se pueden tocar o modificar”.

El proyecto recibió su primer debate el martes en el Congreso.

Una de las consultas fue presentada por el Poder Judicial, que advirtió que el recorte se aplicó sin consultar antes a la Corte Suprema.

Otro de los criterios expuestos señala que la rebaja afecta a las diferentes instancias que componen la familia judicial, entre ellas el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público, la judicatura y la defensa.

El criterio califica la medida como un golpe a la independencia judicial y al funcionamiento del Poder Judicial.