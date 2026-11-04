Sala Constitucional declaró con lugar un recurso contra el Ministerio de Salud y MINAE

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso contra el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) por la contaminación de una quebrada en San Rafael de Oreamuno, Cartago.

En el lugar se registra un derrame de aguas industriales atribuido a una empresa de alimentos, que contamina la fuente de agua y genera malos olores.

Los denunciantes afirman que un análisis practicado este año habría detectado aparentes incumplimientos en los parámetros permitidos por la normativa ambiental.

El vertido industrial afecta directamente esa fuente de agua y provoca molestias por los olores en la comunidad.

Con la declaratoria con lugar, el tribunal constitucional da curso a la denuncia y compromete la respuesta de las instituciones señaladas