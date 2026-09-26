Fecha de publicación: 26 de September de 2026

Fecha de modificación: 26 de September de 2026

El sacerdote cartaginés combina su vocación religiosa con su pasión por la actuación, según lo demuestra Luis Esteban Fernández en sus obras de teatro.

El religioso y actor, quien estudió artes dramáticas en la Universidad de Costa Rica, utiliza este arte para compartir fe y esperanza, y presentará la obra “Cuando los motivos no alcanzan” en la Vicaría de Cartago.

Las funciones serán los días 25, 26 y 27 de setiembre con entrada gratuita, y la próxima obra abordará un mensaje sobre prevención del suicidio, según detalló el artista escénico Javier Mendoza.