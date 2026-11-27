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La temporada navideña impulsa emprendimientos costarricenses que innovan con sabores tradicionales como el rompope.
Kristel Soto, de la repostería Brigadeiros, elabora dulces brasileños con formas llamativas de árboles y Santa, e incorpora sabores como rompope, leche pinito, churchil, chocolate, pay de limón, galleta suiza y cheesecake, según sus declaraciones.
En Heredia, Lidia Fung Vargas, de La Cremosa, prepara fresas y banano con crema de rompope mediante una receta tradicional que lleva huevo, leche y un toque de ron, acompañada de toppings como almendra o chocolate.
Henry Sevilla, de La Roche Pastelería Artesanal, creó un tres leches bañado de rompope que incluye torta chilena, una fusión que describió como “muy nuestra y muy especial” para quienes disfrutan un postre con café.