Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

La temporada navideña impulsa emprendimientos costarricenses que innovan con sabores tradicionales como el rompope.

Kristel Soto, de la repostería Brigadeiros, elabora dulces brasileños con formas llamativas de árboles y Santa, e incorpora sabores como rompope, leche pinito, churchil, chocolate, pay de limón, galleta suiza y cheesecake, según sus declaraciones.

En Heredia, Lidia Fung Vargas, de La Cremosa, prepara fresas y banano con crema de rompope mediante una receta tradicional que lleva huevo, leche y un toque de ron, acompañada de toppings como almendra o chocolate.

Henry Sevilla, de La Roche Pastelería Artesanal, creó un tres leches bañado de rompope que incluye torta chilena, una fusión que describió como “muy nuestra y muy especial” para quienes disfrutan un postre con café.