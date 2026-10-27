¡Sabor del puerto en la mesa! Prepare una pasta cremosa con mariscos

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

El sabor del puerto llega a la mesa con una pasta cremosa con mariscos al ajo que el chef Jorge Naranjo, del restaurante Pura Vida, enseña a preparar sin opacar el sabor del producto del mar.

El especialista explica cómo observar al comprar camarones, calamares y mejillones para garantizar su frescura, cómo preparar los mariscos antes de llevarlos al sartén y qué función cumplen el ajo, el aceite de oliva y la mantequilla en esta receta.

Naranjo también detalla cómo evitar que los camarones queden secos y los calamares se vuelvan duros, y cuenta las actividades y experiencias gastronómicas que ofrece el Festival de Cebiches de Puntarenas en estos últimos días de octubre.