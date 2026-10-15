Ruta 27 colapsada tras accidente que dejó un fallecido

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

Hay presas kilométricas en la Ruta 27, luego de un accidente de tránsito que dejó un un fallecido y al menos tres heridos en el sector de Concepción de Atenas, cerca del peaje en Turrucares.

¿Qué pasó?

Se dio la colisión de dos vehículos livianos de manera frontal. Una de las versiones que se manejan es que el hecho sucedió por un aparente invasión del carril contrario.

Ruta 27 colapsada

Se reportan filas kilométricas en la vía que va hacia la capital. Ambos sentidos están cerrados.

De momento, es espera que la vía se habilite en algunas horas. Piden paciencia a conductores que pasan por el lugar, o, en su caso, tomar rutas alternas. Hay gran cantidad de tráilers en el sitio.

Información en desarrollo.

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