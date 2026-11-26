Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

Ronaldo Cisneros vive con la Liga Deportiva Alajuelense su mejor momento como profesional.

El delantero mexicano superó por primera vez las 10 anotaciones en un semestre y suma 12 goles.



El atacante es la carta rojinegra en ofensiva y máximo goleador del equipo y sus 12 tantos se reparten en 7 por Campeonato Nacional y 5 en Copa Centroamericana.



“El torneo ha sido en general muy competitivo, muy cerrado”, declaró Cisneros.

Sus mejores registros previos fueron también con la Liga en el semestre anterior, con 9 anotaciones, y nunca superó el doble en su paso por México o por la MLS.



En la tabla de goleo del equipo, Cisneros comparte el liderato con Kenyel Mitchel, ambos con 7 anotaciones. Por delante está Joaquín Alonso Hernández, con 9 tantos en el torneo.



El delantero espera cerrar la segunda vuelta con dos triunfos.

“Tenemos que enfocarnos en estos partidos que nos quedan para poder sacar los 3 puntos”, agregó.