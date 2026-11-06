Ronaldo Cisneros tiene una motivación especial para cerrar la temporada

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Ronaldo Cisneros, delantero de la Liga Deportiva Alajuelense, se inspira en su tercer hijo para el cierre de la temporada.

El goleador liguista será papá una vez más, así lo evidenció en su celebración de su gol reflejando el momento familiar que vive y que lo motiva a rendir en la cancha.

El mexicano se siente muy cómodo en el país, al igual que su familia, según lo demuestran en sus redes sociales.

Cabe señalar que Cisneros suma siete goles y lucha por el título individual de goleo junto con Joaquín Alonso Hernández.

“La verdad es siempre la idea es ayudar al equipo. Ya sea con goles o con muchas otras funciones que tiene un delantero”, declaró el atacante.

Sobre la competencia individual, reconoció que los goles suben el ego, pero insistió en que lo más importante es el equipo.

Desde que llegó a la liga, el mexicano acumula 65 partidos, 30 goles, seis asistencias, cuatro tarjetas amarillas y ninguna roja.

En ese periodo conquistó dos títulos: la Copa Centroamericana 2025 y el Torneo de Apertura 2025.

Cabe recordar que Cisneros será titular este sábado cuando ‘Los manudos’ se midan al Sporting en el Morera Soto.

“Siempre es mi mentalidad de poner siempre por encima los objetivos grupales, por encima de los individuales”, sentenció.