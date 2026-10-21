Ronaldo Cisneros es el actual goleador de la Copa Centroamericana

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

El delantero Ronaldo Cisneros se consolidó como el goleador de la Copa Centroamericana 2026 al liderar la tabla con cinco anotaciones, luego de marcar en cinco de los seis partidos que disputó su equipo en esta edición.

Su promedio de gol es de uno cada 99 minutos, registro que lo coloca por delante de Giancarlo Castro, del Cartaginés, y de Orlando Sinclair, del Saprissa, ambos con cuatro tantos.

Cisneros afirmó que los goles elevan el ego, pero que lo más importante es que el equipo gane y sume tres puntos, y este jueves será titular contra el Motagua.