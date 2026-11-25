Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

Rónald Matarrita sigue siendo la principal duda de la Liga Deportiva Alajuelense de cara al compromiso del próximo sábado frente a San Carlos, en Ciudad Quesada.

El lateral izquierdo cumple un mes sin jugar y será evaluado todos los días para definir si viaja o no.

El defensor estuvo ausente los últimos cinco partidos por lesión y su lugar lo ocupó Jean Paul Ruiz.

Junto a Matarrita, Rubén Wilson es el otro jugador lesionado del plantel con opciones de disputar el partido del fin de semana.

El plantel manudo reconoce la obligación de sacar ese partido, así lo indicó Celso Borges:

“Lo interesante de este club es que hay que ganar siempre, da igual en qué situación se encuentre”.

Sobre la posibilidad de suplir a los ausentes, Yeison Molina señaló lo siguiente:

“Aquí todos tenemos que estar preparados. El profe siempre nos dice eso, los que están atrás, estar muy chispas”.

Los rojinegros debe puntuar en San Carlos para garantizar su participación en semifinales.