Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Rónald Matarrita será baja de Alajuelense en el clásico nacional, ya que el reporte indica un problema de ligamentos en su rodilla izquierda, aunque se desconoce el grado exacto de la lesión.

El jugador solo pudo disputar 32 minutos contra el Motagua y fue sustituido por Jean Paul Ruiz, quien será titular ante Saprissa en el encuentro.

Celso Borges continúa en rehabilitación y se someterá a varias pruebas para conocer su estado y determinar si entra o no en la convocatoria del equipo.