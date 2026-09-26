Prohíben el ingreso a centro turístico

Fecha de publicación: 26 de September de 2026

Fecha de modificación: 26 de September de 2026

El Tribunal Contencioso Administrativo ordenó suspender temporalmente el ingreso de vehículos y visitantes a Playa Blanca, en Punta Leona, como parte de un proceso relacionado con el humedal ubicado en esta zona.

La medida establece restricciones sobre el acceso a este sector mientras avanza un estudio de capacidad de carga del humedal, con el objetivo de determinar cuánto impacto puede soportar el ecosistema.

El análisis permitirá establecer las condiciones necesarias para su protección y manejo.

La resolución judicial se mantiene mientras avanza el proceso correspondiente.

El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) analiza la resolución para determinar las acciones que deberá implementar en relación con el acceso a Playa Blanca.

La medida está vinculada específicamente con el área de playa y con la protección del humedal. No implica el cierre de Punta Leona, del club ni de todo el centro turístico.

Proceso relacionado con el humedal

El objetivo del proceso consiste en contar con información técnica que permita establecer las condiciones de manejo y protección del ecosistema.

La decisión llega semanas después de que la Sala Constitucional ordenara elaborar un plan de manejo para el humedal.

Este ecosistema lleva 32 años sin contar con este instrumento, necesario para establecer las medidas de protección y gestión del sitio.

El proceso judicial continuará mientras las autoridades avanzan con las acciones ordenadas y con el estudio de capacidad de carga del humedal.

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