Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

El exentrenador Rodrigo Kenton analizó los pecados de Fernando Batista al frente de la Selección Nacional, señalando que la falta de planificación es evidente con cada decisión que se toma en la Fedefútbol.

Kenton criticó que, a más de 1.500 días de la Copa del Mundo del 2030, no se aproveche el conocimiento de técnicos locales para armar un proceso sólido, y consideró que la elección del argentino no fue la más acertada.

La histórica derrota ante Curazao, donde Costa Rica perdió 4-3 tras ir ganando 3-0, profundizó las críticas hacia el estratega sudamericano y su cuerpo técnico.