Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

El ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves, acusó al Poder Judicial de chantajear y extorsionar en materia presupuestaria, lo que reavivó las tensiones entre ambos poderes tras la decisión de la Sala Constitucional de frenar la discusión y aprobación en segundo debate del presupuesto.

Chaves calificó la actuación del magistrado Fernando Cruz como una orden que violenta de manera clara y abusiva la separación de poderes y el Estado de Derecho, y expresó su indignación al señalar que por más de 3.000 millones de colones le dicen a la zona sur que no le harán la morgue.

Por su parte, la presidenta de la República, Laura Fernández, cuestionó que la Corte parece no querer someterse a mayores controles en el uso de los fondos públicos, mientras que el Poder Judicial reiteró su disposición al diálogo y aclaró que no renunciará a los mecanismos legales para defender el cumplimiento de la Constitución.