Robots con IA muestran sus habilidades para ayudar en tareas cotidianas

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

Tokio se convirtió en el epicentro de la robótica al albergar una cumbre tecnológica donde la inteligencia artificial saltó de las pantallas al mundo real, según se informó en Euronews.

Empresas innovadoras presentaron robots diseñados no solo para las fábricas, sino para convertirse en los ayudantes perfectos en las tareas cotidianas, capaces de recoger botellas, bolsas y cajas con una destreza increíble.

La cumbre dejó claro que todavía necesitan que un humano los controle a distancia para las tareas más complejas, aunque recopilan datos para aprender a ser cada vez más inteligentes y serviciales.