RMI Medical le enseña a cuidar su salud para combatir el cáncer de próstata

Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

En RMI Medical, la salud es una prioridad. Por eso, durante este noviembre, la clínica informa y educa sobre el cáncer de próstata, una enfermedad que afecta principalmente a los hombres adultos y cuyo riesgo aumenta con la edad.

Lo primero que debe saber es que, en sus etapas iniciales, el cáncer de próstata puede no presentar síntomas. Por eso, es importante no esperar a tener molestias para consultar con un profesional en salud.

Entre las señales de alerta se encuentran:

La dificultad para orinar.

Cambios en la frecuencia con la que va al baño.

Presencia de sangre en la orina.

Sin embargo, estos síntomas pueden tener diferentes causas. Además, RMI Medical recomienda conversar con su médico sobre las evaluaciones necesarias, tomando en cuenta la edad, los antecedentes familiares y los factores de riesgo.

Si desea conocer cuáles exámenes debe realizarse, RMI Medical pone sus servicios a disposición del público. Puede comunicarse con la clínica al teléfono 2228-1340.

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