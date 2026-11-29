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15 bandas de marcha provenientes de diferentes puntos del país llenarán de ritmo, color y alegría las calles de Alajuela este próximo 5 de diciembre.
La música será una de las grandes protagonistas de Alajuela Brilla 2026, una celebración que reunirá el talento nacional para dar inicio a la temporada de festivales navideños en Costa Rica.
A partir de las 6:00 p.m., las agrupaciones recorrerán la emblemática Calle Ancha de Alajuela, acompañadas de seis carrozas que vestirán de fantasía esta tradicional celebración.
Cada agrupación será parte de un espectáculo que celebra la riqueza cultural, la disciplina y el talento musical costarricense, manteniendo viva una de las tradiciones más esperadas del año.
Disfrutá de Alajuela Brilla 2026 este sábado 5 de diciembre, a partir de las 5:00 p.m., en vivo por Canal 6, Repretel.com y nuestras plataformas digitales.