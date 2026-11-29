Fecha de publicación: 28 de November de 2026

Fecha de modificación: 28 de November de 2026

15 bandas de marcha provenientes de diferentes puntos del país llenarán de ritmo, color y alegría las calles de Alajuela este próximo 5 de diciembre.

La música será una de las grandes protagonistas de Alajuela Brilla 2026, una celebración que reunirá el talento nacional para dar inicio a la temporada de festivales navideños en Costa Rica.

A partir de las 6:00 p.m., las agrupaciones recorrerán la emblemática Calle Ancha de Alajuela, acompañadas de seis carrozas que vestirán de fantasía esta tradicional celebración.

Bandas participantes en el desfile Alajuela Brilla 2026

Banda Comunal La Fortuna

Banda de Sarchí

Banda Rítmica de Limón

Mercedes Marching Band

Banda Municipal de Naranjo

Banda CEDES Don Bosco

Banda de Zarcero

Banda Municipal de PococíBanda Municipal de Tibás

Banda Comunal de Palmar Norte

Banda Municipal de Nicoya

Firebird Marching Band

Banda Cristiana Tsidkenu

Banda Nuestra Señora de Desamparados

Banda Municipal de Alajuela

Cada agrupación será parte de un espectáculo que celebra la riqueza cultural, la disciplina y el talento musical costarricense, manteniendo viva una de las tradiciones más esperadas del año.

Disfrutá de Alajuela Brilla 2026 este sábado 5 de diciembre, a partir de las 5:00 p.m., en vivo por Canal 6, Repretel.com y nuestras plataformas digitales.