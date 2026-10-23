Rice and beans: los secretos para preparar este clásico de la cocina limonense

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

El secreto del Caribe costarricense no solo está en sus playas, sino que también se esconde en una olla donde el coco, los frijoles y las especias hacen magia, pues el rice and beans es mucho más que arroz con frijoles; es una receta llena de historia, identidad y sabor.

La chef internacional colombiana Carolina Hinestrosa investigó las raíces culinarias y enseña a preparar esta joya de la gastronomía limonense.

La especialista detalla qué ingredientes se necesitan para preparar esta receta para cinco o seis personas, cómo se extrae la leche de coco fresca y qué aporta al sabor final.