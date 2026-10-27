Revista People elige al hombre más sexy del mundo: ¿quién es?

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

La reconocida revista People ya dio a conocer su habitual veredicto para el hombre más sexy del año. En este 2026, el ganador es Noah Wyle.

¿Quién es Noah Wyle?

El actor estadounidense, de 55 años, es el protagonista de la exitosa serie médica The Pitt y recibió el reconocimiento este martes 27 de octubre, una noticia que, según confesó, lo tomó por sorpresa.

La publicación destacó su intensidad frente a las cámaras y su apariencia de galán de cine. Wyle, por su parte, reconoció que le costaba creer que había recibido uno de los títulos más conocidos de la revista estadounidense.

¿En dónde más apareció?

Wyle alcanzó la fama internacional gracias a su papel de John Carter en Urgencias, serie médica en la que participó entre 1994 y 2009. Durante esa etapa compartió pantalla con figuras como George Clooney, Anthony Edwards, Sherry Stringfield y Julianna Margulies.

Su trabajo en esa producción le valió tres nominaciones a los Globos de Oro y cinco a los premios Emmy. Años después, regresó a las historias hospitalarias con The Pitt, donde interpreta al doctor Michael «Robby» Robinavitch.

¿Qué dijo sobre el reconocimiento?

En una entrevista con People, el actor admitió que no podía creer la noticia. La revista también le preguntó qué pensaría George Clooney, quien recibió el mismo reconocimiento en dos ocasiones.

¿Quiénes recibieron el título en años anteriores?

La revista People entrega el reconocimiento al hombre vivo más sexy desde 1985. En los últimos años, la distinción ha recaído en reconocidos actores de Hollywood.

Le puede interesar: Aprueban aumento en pasajes de autobús de todo el país

Entre los ganadores recientes figuran Michael B. Jordan, en 2020; Paul Rudd, en 2021; Chris Evans, en 2022; Patrick Dempsey, en 2023; John Krasinski, en 2024, y Jonathan Bailey, en 2025.