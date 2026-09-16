Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

El juez federal a cargo del caso contra el exmagistrado costarricense Celso Gamboa aprobó un nuevo cronograma que fija las fechas para una eventual negociación con la Fiscalía de Estados Unidos o para avanzar hacia un juicio.

La decisión corresponde al Tribunal Federal del Distrito Este de Texas, que dio más tiempo a la defensa de Gamboa para realizar una investigación en Costa Rica, recopilar evidencia y presentar una eventual contrapropuesta a la Fiscalía estadounidense.

Enero será clave para el futuro del caso

Según el nuevo calendario, las mociones previas al juicio podrán presentarse hasta el 30 de diciembre de 2026.

Luego, el 4 de enero de 2027, al mediodía, vence el plazo para solicitar otra prórroga o presentar la notificación de un acuerdo de culpabilidad, una vez cumplidos los requisitos correspondientes.

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La defensa busca utilizar este periodo para revisar información y pruebas en Costa Rica, compararlas con los elementos que posee la Fiscalía de Estados Unidos y así definir la estrategia para el caso.

Si no hay acuerdo, el caso avanzará hacia un juicio

Si no existe un acuerdo con las autoridades estadounidenses, el 3 de febrero de 2027 habrá una audiencia previa al juicio.

Después, el 8 de febrero de 2027, comenzará la selección del jurado. En caso de que el proceso llegue a esa etapa, 12 ciudadanos integrarán el jurado que conocerá el caso.

Esta es una de las principales diferencias entre el sistema judicial estadounidense y el costarricense. En Costa Rica, un tribunal integrado por jueces profesionales conoce los procesos penales, mientras que en Estados Unidos el jurado ciudadano determina si corresponde una declaración de culpabilidad.

La eventual colaboración todavía no está definida

Sobre una posible colaboración de Gamboa con las autoridades estadounidenses, la información disponible no permite afirmar que exista un acuerdo.

De acuerdo con la explicación brindada en el reporte, esa posibilidad podría definirse una vez que la defensa y las autoridades estadounidenses conozcan y valoren la evidencia recopilada durante este proceso.

Por ahora, el nuevo cronograma establece enero de 2027 como una fecha determinante para conocer si existe un acuerdo de culpabilidad o si el caso continúa hacia el juicio previsto para febrero.