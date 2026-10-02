Revelan el significado de droga empaquetada con cara de presidente de Colombia

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

La imagen del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en un cargamento de droga decomisado en Heredia tendría una función específica para las organizaciones criminales: identificar los cargamentos y diferenciarlos de otros dentro de las redes internacionales de distribución.

El caso ocurrió recientemente en Santo Domingo de Heredia, donde las autoridades decomisaron 242 kilos de cocaína distribuidos en 242 paquetes que llevaban la fotografía del mandatario colombiano.

La operación estuvo a cargo de la Policía Municipal de Santo Domingo de Heredia, en conjunto con la Policía de Control de Drogas (PCD). Durante el procedimiento también detuvieron dos personas, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía de Heredia.

Una marca para identificar los cargamentos

Según los expertos citados en el reporte, las organizaciones criminales utilizan fotografías, calcomanías y otros distintivos para marcar los cargamentos de droga.

Estas imágenes permiten que los grupos que reciben los cargamentos puedan identificar a qué organización o estructura pertenece determinada droga. Esto adquiere relevancia cuando varias agrupaciones reciben cargamentos que pasan por un mismo país antes de continuar hacia otros destinos.

Los expertos también señalaron que, en algunos casos, el uso de fotografías de presidentes, figuras políticas o celebridades puede funcionar como una forma de burlarse de las autoridades.

No es una práctica nueva

El uso de imágenes de figuras políticas en paquetes de droga ya ha sido documentado en otros países.

En España, en 2023, las autoridades decomisaron cocaína marcada con una imagen del expresidente colombiano Gustavo Petro.

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En Estados Unidos también se han localizado paquetes con la imagen del presidente Donald Trump, mientras que en Brasil apareció el rostro del expresidente Jair Bolsonaro en paquetes de cocaína.

De acuerdo con los expertos citados, estas marcas también podrían servir para indicar el origen del cargamento y facilitar su identificación entre las estructuras criminales que reciben la droga.