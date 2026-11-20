Fecha de publicación: 20 de November de 2026

Fecha de modificación: 20 de November de 2026

Las presidentas de los Supremos Poderes y del Tribunal Supremo de Elecciones se reunieron tras dos años y tres meses, por primera vez en la historia del país lideradas por mujeres.

En el encuentro abordaron la lucha contra el crimen organizado, el presupuesto y un posible referéndum. Además, firmaron una declaración conjunta.



El tema de seguridad fue uno de los puntos fundamentales, marcado por la muerte del periodista Camilo Rodríguez.

“Uno de los destinos y fines comunes que tenemos todos es luchar contra el narcotráfico, contra el crimen organizado”, declaró la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez.

“Yo creo que eso nos ha unido más a todos”, agregó.



Las jerarcas acordaron tener la próxima semana un espacio de trabajo con sus equipos especializados.

El objetivo es revisar el tema de las órdenes de captura y lograr que las fuerzas del Poder Ejecutivo tengan un mejor uso de las bases de datos sobre esas órdenes, sostuvo la presidenta de la República, Laura Fernández.

La mesa de trabajo iniciará la próxima semana entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

El presupuesto sigue siendo un punto de diferencia entre la Corte y la Presidencia.

Patricia Vargas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, afirmó que desde el Gobierno nunca ha habido intención de recortar el presupuesto del Poder Judicial para socavar su independencia.

Reiteró que el Poder Judicial no ha pretendido un 5 más y que la preocupación son las normas de ejecución presupuestaria.



Sobre un posible referéndum, se discutió principalmente el tema de Crucitas, aunque podrían venir otros temas.

Laura Fernández explicó que no hay prohibición de tiempo antes de las elecciones municipales para convocar a referéndum nacional.

Indicó que el proyecto de presupuesto incluye 2.500 millones de colones para ese fin, monto similar al del referéndum de 2007.



Las presidentas manifestaron que seguirán dialogando y buscando puntos de encuentro, aunque dejaron en claro que defenderán su institucionalidad.

La próxima reunión de los Supremos Poderes será en febrero de 2027, en la Asamblea Legislativa.