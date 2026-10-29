Reto de Juan Pablo Añor con Alajuelense: ganar un título como profesional

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

El venezolano Juan Pablo Añor, futbolista de Liga Deportiva Alajuelense, nunca ha ganado un título como profesional y disputaría su primera final internacional si el conjunto rojinegro elimina al Motagua, en un partido que él mismo anticipa que se resolverá por pocos detalles.

Añor debutó en 2014 y en su carrera disputó juegos de la Liga Española, eliminatorias mundialistas y Copas América, pero nunca un título de campeón, por lo que la posibilidad de alcanzar esa final representa una de las motivaciones más importantes a nivel personal y grupal.

Con la Liga, el venezolano suma 14 partidos, 2 goles y 4 asistencias, y el equipo manudo puede avanzar esta noche a su cuarta final consecutiva en Copa Centroamericana con él en el once titular. El jugador destacó que el grupo se ha caracterizado por tener una plantilla amplia y que la afición nunca ha fallado desde su llegada al club al principio de temporada. /