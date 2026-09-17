Reto Axion: elimina la grasa con menos restregado

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

Llegó el Reto Axion, una competencia que pone a prueba la rapidez y eficacia al lavar la mayor cantidad de trastes en el menor tiempo posible.

En esta ocasión, nuestro invitado Jorge llegó a Giros para enfrentarse al desafío y buscar el gran premio de la competencia.

¡Un minuto contra el reloj!

Al finalizar el minuto, Jorge logró lavar 3 vasos y 1 plato, para un total de 4 trastes. Gracias a su participación, se llevó un premio de 100 mil colones.

El reto también permitió demostrar la eficacia de Axion, que ayuda a eliminar la grasa con menos restregado.

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