Restaurante de Poasito representará al país en los premios regionales BAC Positivo 2027

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

El restaurante Freddo, una pyme familiar de Poasito de Alajuela, representará a Costa Rica en los Premios Regionales BAC Positivo 2027 que se realizarán en El Salvador, luego de ser reconocido como Empresa Pyme del Año por su capacidad para adaptarse a los cambios y combinar la gastronomía costarricense con el turismo y los agronegocios.

El negocio nació hace 26 años con la idea de la familia de diferenciarse en su comunidad ofreciendo platillos tradicionales costarricenses, y en esta quinta edición de los premios también fueron reconocidas otras cuatro empresas.