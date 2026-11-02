Responsabilidad penal: las consecuencias de ignorar a alguien en peligro

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

La responsabilidad penal por ignorar a alguien en peligro se activa cuando una persona deja de prestar ayuda que podía brindar sin ponerse en riesgo.

El abogado Juan José Acuña explica que el Código Penal contempla la omisión de auxilio y establece sanciones, además de aclarar si existe obligación jurídica de denunciar un delito presenciado.

Asimismo, el especialista diferencia la responsabilidad civil de la penal en accidentes de tránsito, señala los errores más comunes ante una emergencia y ofrece recomendaciones para cumplir con el deber de auxilio sin exponerse a un riesgo personal.