Fecha de publicación: 20 de November de 2026

Fecha de modificación: 20 de November de 2026

La muerte de María Tacsan dentro de su propia vivienda estuvo rodeada de interrogantes. En un inicio, la escena apuntaba a un supuesto suicidio; sin embargo, las pruebas forenses revelaron indicios de un crimen y permitieron reconstruir lo que realmente había ocurrido.

La investigación descubrió el uso de una sustancia médica, un disparo y decenas de heridas que desmontaron la primera versión de los hechos. El caso atravesó dos juicios: el primero terminó con una absolución y, posteriormente, se dictó una condena de 35 años de prisión que quedó en firme.

¿Cómo se intentó ocultar el femicidio? ¿Qué revelaron las pruebas que cambiaron el rumbo de la investigación?

Este domingo 22 de noviembre, a las 7:30 p. m., La Historia Completa presentará “María Tacsan: el crimen detrás de una falsa escena”, un especial que reconstruirá los detalles de este caso.

Sintonice la transmisión por Canal 6, el canal de YouTube Noticias Grupo Repretel y el sitio web repretel.com.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, recuerde que no debemos ser indiferentes ante la violencia. Si sospecha que una mujer está en peligro, denuncie al 911.