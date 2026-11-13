Repretel presenta “La furia inédita, Huracán Otto: La Historia Completa”

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

En noviembre de 2016, Costa Rica enfrentó uno de los episodios más destructivos de su historia reciente. El huracán Otto atravesó el territorio nacional y desató inundaciones, fuertes vientos y deslizamientos que golpearon especialmente a la zona norte del país.

Upala se convirtió en uno de los puntos más afectados. Familias enteras perdieron sus viviendas y pertenencias, mientras otras enfrentaron la dolorosa pérdida de sus seres queridos. El desastre dejó un saldo de diez personas fallecidas y comunidades obligadas a reconstruirse después de la emergencia.

A una década de aquella tragedia, surgen nuevamente las preguntas sobre cómo se vivieron esas horas y cuáles fueron las consecuencias de un fenómeno que cambió la vida de cientos de familias.

La Historia Completa presenta un especial que reconstruye los acontecimientos y las historias detrás del huracán Otto.

La cita es este domingo 15 de noviembre, a las 7:30 p. m., por Canal 6, YouTube Noticias Grupo Repretel y repretel.com.