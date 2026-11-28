Fecha de publicación: 28 de November de 2026

Fecha de modificación: 28 de November de 2026

Una niña de cinco años desapareció a pocos metros de su casa y su paradero sigue siendo desconocido.

Un recorrido de apenas 75 metros terminó convirtiéndose en uno de los casos más enigmáticos del país. En julio de 2014, Yerelin Guzmán, de cinco años, desapareció en Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia. Desde entonces, no se ha vuelto a saber de ella.

La investigación estuvo marcada por múltiples sospechas, testimonios contradictorios y pistas que llevaron a las autoridades por diferentes caminos. El caso incluso llegó a un juicio histórico sin que se encontrara el cuerpo de la menor.

Más de una década después, las preguntas siguen sin respuesta: ¿qué ocurrió aquella noche?, ¿quién estuvo con Yerelin antes de desaparecer? y ¿qué reveló la investigación?

Este domingo 29 de noviembre, a las 7:30 p. m., La Historia Completa presenta: El enigma, la niña Yerelin Guzmán

Por Canal 6, YouTube de Noticias Repretel y repretel.com.