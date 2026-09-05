Reportan menor desaparecida en Puntarenas

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a una menor de 13 años reportada como desaparecida.

Se trata de Brittany Samantha González González, quien fue vista por última vez el 4 de septiembre de 2026 en Barrancas, Progreso, Puntarenas.

La menor fue reportada como desaparecida ese mismo día ante la Delegación Regional del OIJ de Puntarenas.

Quienes tengan información que pueda ayudar a localizar a la menor pueden comunicarse de manera confidencial al 800-8000-645.

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Por: Camila Rosales Méndez

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