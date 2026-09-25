Reportan fuerte sismo en Puntarenas

Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

La mañana de este viernes, un fuerte sismo sorprendió a los habitantes del país. Según reportes, el movimiento telúrico se percibió con mayor intensidad y generó preocupación en varios sectores.



Por medio de una publicación en sus redes sociales, la Red Sismológica Nacional brindó detalles sobre un fuerte sismo que se presentó a eso de las 9:57 a.m.

Epicentro

12 km al Sur de Bahía Ballena, en Puntarenas.

El movimiento tuvo una magnitud de 4.6

Profundidad

La profundidad del sismo fue de 49 kilómetros.

Más detalles sobre el sismo

Red Sismológica Nacional dio detalles en esta publicación.