Reportan fuerte sismo en Puntarenas

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La mañana de este viernes, un fuerte sismo sorprendió a los habitantes del país. Según reportes, el movimiento telúrico se percibió con mayor intensidad y generó preocupación en varios sectores.
Por medio de una publicación en sus redes sociales, la Red Sismológica Nacional brindó detalles sobre un fuerte sismo que se presentó a eso de las 9:57 a.m.
12 km al Sur de Bahía Ballena, en Puntarenas.
El movimiento tuvo una magnitud de 4.6
La profundidad del sismo fue de 49 kilómetros.
Red Sismológica Nacional dio detalles en esta publicación.
#SismoCR #TemblorCR Revisado, 25-9-2026, 9:57 am, Mag: 4,6 Mw, Prof: 49 km, 12 km al Sur de Bahia Ballena, Osa pic.twitter.com/XTfRqSFgss— Red Sismológica Nacional Universidad de Costa Rica (@RSNcostarica) September 25, 2026