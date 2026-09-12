Reportan fuerte sismo en Costa Rica

Fecha de publicación: 12 de September de 2026

Fecha de modificación: 12 de September de 2026

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) reportó un fuerte sismo que sacudió el territorio nacional.

Movimiento se presentó a eso de las 5:34 p.m.

¿Cuál fue la magnitud del sismo?

De acuerdo a la revisión del Ovsicori, el evento tuvo una magnitud de 4.2.

Epicentro

Se dio 4 kilómetros al noreste de Puerto Viejo de Limón.

Profundidad

Tuvo una profundidad de 24 kilómetros.

Publicación

Usuarios reportaron haberlo sentido e incluso hacer comentarios de la actividad sísmica en el sector.

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