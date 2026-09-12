Reportan fuerte sismo en Costa Rica

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El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) reportó un fuerte sismo que sacudió el territorio nacional.
Movimiento se presentó a eso de las 5:34 p.m.
De acuerdo a la revisión del Ovsicori, el evento tuvo una magnitud de 4.2.
Se dio 4 kilómetros al noreste de Puerto Viejo de Limón.
Profundidad
Tuvo una profundidad de 24 kilómetros.
Publicación
Usuarios reportaron haberlo sentido e incluso hacer comentarios de la actividad sísmica en el sector.
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