Reportan en Limón el septiembre más lluvioso en 10 años

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Siete estaciones ubicadas la mayoría en Limón registraron el septiembre más lluvioso en 10 años, según lo informado por las autoridades.

Asimismo, las lluvias afectaron a múltiples comunidades durante ese período en la provincia.

Por consiguiente, el septiembre más lluvioso en 10 años registrado en Limón dejó afectaciones en múltiples comunidades de la zona.

Paulo Solano, meteorólogo IMN, añade que “este miércoles continuarán siendo los factores locales quienes dominen el estado del tiempo”.