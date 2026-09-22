Repase el reportaje de “La Historia Completa” que ganó premio de periodismo

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

El reportaje “Fábrica de Sicarios”, de La Historia Completa, recibió el Premio Nacional de Periodismo del Colegio de Periodistas “Jorge Vargas Gené / Óscar Cordero Rojas”, un reconocimiento otorgado al periodista Andrés Ramírez por esta investigación de Noticias Repretel.

El especial abordó uno de los fenómenos que más preocupa al país: el crecimiento del sicariato y la participación de jóvenes en estructuras dedicadas a cometer asesinatos por encargo.

Pero la investigación fue más allá de mostrar a quienes ejecutan los homicidios. El reportaje profundizó en el funcionamiento de estas organizaciones, los mecanismos utilizados para reclutar jóvenes y las consecuencias que esta violencia deja en las familias y comunidades.

Un fenómeno que crece en Costa Rica

“Fábrica de Sicarios” reconstruye cómo algunos jóvenes pueden pasar de realizar tareas menores dentro de organizaciones criminales a convertirse en ejecutores de asesinatos.

La investigación expone el papel que tienen el dinero, las armas y otras promesas utilizadas por las estructuras criminales para captar nuevos integrantes, especialmente entre personas en condiciones de vulnerabilidad.

También muestra cómo quienes ordenan los asesinatos pueden mantenerse alejados de la escena, mientras otras personas son utilizadas para ejecutar los ataques.

Una investigación con testimonios exclusivos

El reportaje incluyó testimonios exclusivos, fuentes judiciales y policiales, imágenes inéditas y una conversación cara a cara de Andrés Ramírez con un gatillero.

La investigación se realizó durante uno de los períodos más violentos de la historia reciente de Costa Rica y buscó explicar qué hay detrás de los homicidios por encargo y cómo estas estructuras han logrado reproducirse.

Más allá de las cifras de homicidios, el especial muestra las consecuencias que esta dinámica criminal genera en barrios, familias y comunidades.

Un reconocimiento al trabajo de todo el equipo

El premio también reconoce el trabajo conjunto que permitió desarrollar esta investigación.

Junto a Andrés Ramírez participaron Angélica Fallas, postproductora; Andrés Arce, camarógrafo; Jean Carlo Reyes, animador 3D; y Alberto Guzmán, productor de Noticias Repretel.

“La Historia Completa” es un formato de Noticias Repretel dedicado a desarrollar investigaciones especiales sobre acontecimientos y fenómenos que han generado un profundo impacto en la población costarricense.

Repase “Fábrica de Sicarios”

Si desea conocer la investigación que recibió este reconocimiento, puede repasar el programa completo de “Fábrica de Sicarios | La Historia Completa”: