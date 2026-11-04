Repartidor llega a entregar pedido y sufre brutal ataque

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

Un repartidor de apellido Benavides sufrió un ataque cuando llegó a entregar un pedido en Guararí de Heredia.

Varios sujetos aparentemente lo golpearon con objetos contundentes y lo despojaron de su motocicleta y otras pertenencias.

Según la información preliminar de los agentes, las autoridades recibieron el reporte aproximadamente a las 10:00 p. m. de este martes.

El hombre trabajaba como repartidor para una aplicación y se desplazaba en motocicleta.

Sujetos habrían golpeado al repartidor en Guararí

De acuerdo con el reporte, Benavides llegó al sector para realizar una entrega.

En ese momento, varios individuos presuntamente lo abordaron e iniciaron una discusión con él.

Posteriormente, los sujetos habrían utilizado varios objetos contundentes para agredirlo.

El ataque le provocó múltiples heridas en distintas partes del cuerpo, principalmente en la cabeza.

Además de la agresión, los responsables aparentemente se llevaron la motocicleta que utilizaba para trabajar.

También le sustrajeron varias pertenencias, según los datos preliminares del caso.

Víctima requirió atención en el hospital de Heredia

Tras el ataque, trasladaron al repartidor al hospital de Heredia para que recibiera atención médica por las lesiones.

Por su parte, los agentes mantienen el caso en investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión y del robo.

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