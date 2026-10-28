(VIDEO) Reos graban extraño video en La Reforma y terminan trasladados al CACCO

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

Nueve privados de libertad quedaron bajo nuevas medidas de seguridad luego de que la Policía Penitenciaria los identificara por grabar un video dentro de un módulo de La Reforma.

Además, de realizar otras publicaciones en redes sociales.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron armas punzocortantes, un celular y otros artículos.

Policía Penitenciaria decomisó armas y un celular

Según la información oficial, la intervención permitió identificar a los nueve reos que participaron en las grabaciones y publicaciones.

Además, los oficiales decomisaron varios objetos dentro del centro penitenciario.

El listado de artículos incluye 26 armas punzocortantes y tres pipas.

También encontraron una extensión hechiza, un encendedor y un teléfono celular marca Unihertz con un chip de la compañía Claro.

Entre los objetos decomisados figura, además, un juego de mesa hechizo y una placa integrada.

Las autoridades no detallaron en la información suministrada el contenido específico del video ni las circunstancias en las que los privados de libertad realizaron las publicaciones en redes sociales.

Nueve privados de libertad fueron trasladados al CACCO

Tras identificar a los involucrados y decomisar los artículos, la Policía Penitenciaria trasladó a los nueve privados de libertad al Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (CACCO).

El procedimiento se relaciona con la grabación del video dentro de un módulo de La Reforma y otras publicaciones difundidas en redes sociales.

La información oficial no precisa si las autoridades abrirán otras investigaciones por estos hechos ni si impondrán medidas adicionales a los involucrados.

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