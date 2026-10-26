Imágenes inéditas: así raparon a los reos antes de ingresar al CACCO

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

Noticias Repretel mostró por primera vez imágenes del protocolo de ingreso al nuevo centro penitenciario, donde los reclusos pasaron por escáneres y recibieron un corte de cabello antes de ser ubicados en los módulos.

Las imágenes inéditas del ingreso de los primeros privados de libertad al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) muestran parte del protocolo que aplicaron las autoridades penitenciarias antes de instalarlos en sus módulos.

El operativo comenzó este lunes en la cárcel La Reforma, donde la Policía Penitenciaria inició el traslado de los reclusos considerados de mayor peligrosidad del país.

Así prepararon a los reos antes de ingresar al CACCO

Las imágenes, muestran a los privados de libertad mientras les rapan el cabello antes de ingresar al nuevo centro penitenciario.

Además, las autoridades sometieron a los reclusos a un escaneo para verificar que no portaran artículos prohibidos, como celulares, drogas o armas.

El ministro de Justicia explicó que el personal encargado de supervisar a esta población cuenta con entrenamiento y experiencia para atender a personas de alta peligrosidad.

También indicó que los oficiales vigilarán a los privados de libertad las 24 horas del día.

Primeros reclusos ya ingresaron al centro

Entre los primeros trasladados figuran personas investigadas por el asesinato del oficial de policía Gerson.

Según el ministro, estos ingresaron en condición de indiciados y permanecerán separados de la población sentenciada, conforme a las disposiciones legales.

El CACCO cuenta con cinco módulos destinados a albergar a esta población penitenciaria.

Las autoridades continuarán con los traslados de personas acusadas de delitos que correspondan a los criterios establecidos para este centro.

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