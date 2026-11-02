Renuncia viceministro de Hacienda

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

El Ministerio de Hacienda confirmó este lunes 2 de noviembre de 2026 la renuncia de Luis Antonio Molina Chacón, quien ocupaba el puesto de viceministro de Egresos.

La institución comunicó oficialmente la salida del funcionario, quien dejó sus responsabilidades el pasado sábado 31 de octubre para asumir nuevos desafíos en su carrera profesional.

La renuncia del alto funcionario del Gobierno genera un cambio en la estructura administrativa del Ministerio de Hacienda.

¿Quién asumirá las funciones del viceministro?

Tras la salida de Molina Chacón, Hacienda anunció que Víctor Julio Carvajal Porras, actual viceministro de Ingresos, asumirá también las funciones correspondientes al Viceministerio de Egresos.

De esta manera, Carvajal Porras tendrá a su cargo las responsabilidades de ambos viceministerios, según confirmó la institución.

Hacienda agradece gestión del funcionario

Mediante el comunicado oficial, el Ministerio de Hacienda agradeció a Molina Chacón por sus aportes a la institución y al país durante sus años de servicio.

Por ahora, la institución no detalló cuáles serán los próximos proyectos profesionales del exviceministro.

El anuncio oficial confirma la salida del jerarca y establece quién asumirá sus funciones dentro de la institución.

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